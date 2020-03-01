На стройплощадке в Гатчине обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны

Санкт-Петербург, 1 марта. Строители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны во время работ по прокладке водопроводных сетей в Ленобласти. Об этом с места происшествия передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Опасная находка была обнаружена рабочими в Гатчинском районе Петербурга на стройплощадке жилого комплекса IQ. Строители рыли траншеи для прокладки водопроводных сетей и наткнулись на снаряд длиной 60 см и диаметром 100-120 мм.

ФАН публикует видео с места находки.

На место происшествия прибыли саперные подразделения Северной столицы. Всех, кто присутствовал на стройплощадке, проводили на безопасное расстояние.

Ранее ФАН сообщал, что строители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны при прокладке электрокабеля в Краснодаре. Опасная находка оказалась 125-мм артиллерийским боеприпасом.