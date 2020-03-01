Сагалаев рассказал, какую нишу мог бы занять Листьев в современной журналистике

Санкт-Петербург, 1 марта. В этот день ровно 25 лет назад в Москве убили тележурналиста Влада Листьева. Трагическая гибель одного из самых известных журналистов России стала шоком для всей страны. Друг Листьева и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев рассказал, чем бы сегодня мог заниматься известный тележурналист, если бы его жизнь не оборвалась.

Сагалаев не только хорошо знал Листьева, но и был одним из основателей легендарной программы «Взгляд», выходившей в эфир с 1987 по 2001 год. Главным автором и ведущим телепередачи был тележурналист Владислав Листьев. Сагалаев выразил мнение, что Листьев в наше время мог бы стать создателем частного канала.

«И это, я уверен, был бы ни на что не похожий и очень качественный продукт. Развлекательные, познавательные, информационные программы — то, в чем Влад был неподражаем. Он, весьма возможно, блистал бы на YouTube, как сейчас это делает Леонид Парфенов», — заявил Эдуард Сагалаев.

Не исключено, что он мог продолжить сотрудничество и с официальными телеканалами. Листьеву была свойственна некоторая оппозиционность, и ему приходилось стойко переносить закрытие авторских проектов, в том числе программ «Взгляд» и «7 дней», передает «Петербургский дневник».

Напомним, что исполнители и заказчики убийства Владислава Листьева до сих пор не найдены. На момент гибели тележурналист занимал должность генерального директора ОРТ.