Петербуржцев предупредили о мокром снеге в первый день весны

Санкт-Петербург, 1 марта. Погода в первый день весны в Петербурге отметится мокрым снегом. Выпадение осадков прогнозируется утром и днем 1 марта. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Синоптики рассказали, что первый весенний день будет облачным с кратковременными прояснениями. Юго-западный ветер усилится до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали минус 4 градуса, но днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщает «Петербургский дневник».

Спасатели обращают внимание на то, что на дорогах местами возможна гололедица. Ближе к ночи прогнозируется снижение атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что Россию ждет аномально теплое начало весны. В первые дни марта средние температуры превысят климатическую норму на 7–12 градусов в московском регионе, на севере Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, передает «Ридус».