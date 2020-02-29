Пенсионер едва не погиб из-за вращающейся двери в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 февраля. 82-летний житель Северной столицы серьезно пострадал от удара вращающейся двери в одном из торгово-развлекательных комплексов. Пенсионера госпитализировали в бессознательном состоянии.

Несчастный случай произошел днем 27 февраля на входе в ТРК. Вращающаяся дверь задела 82-летнего горожанина, когда он пытался войти в торговые помещения. Удар оказался настолько сильным, что мужчина потерял равновесие и упал. Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые диагностировали у пострадавшего ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В данный момент пожилой мужчина находится в отделение реанимации, за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства и подробные причины случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.