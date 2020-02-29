В массовой драке на улице Генерала Симоняка в Петербурге пострадали два человека

Санкт-Петербург, 29 февраля. Восемь человек стали участниками массовой драки у одного из кафе в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве сообщили, что потасовка произошла в ночь на 29 февраля у одного из кафе на улице Генерала Симоняка. Утихомирить разбушевавшихся граждан смогли лишь полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В результате инцидента двум людям понадобилась медицинская помощь. Мужчину 1983 года рождения и женщину 1977 года рождения доставили в одно из медицинских учреждений города. Остальных дебоширов отправили в отделение полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что правоохранители выясняют обстоятельства массовой драки на станции метро «Маяковская» в Москве. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает РИАМО.