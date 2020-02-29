Массажист изнасиловал 17-летнюю девушку в своей в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 февраля. 20-летний массажист изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в Петербурге. По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь на 28 февраля. С заявлением о преступлении в правоохранительные органы обратились представители отдела опеки и попечительства «Красненькая речка».

По их словам, 17-летняя девушка приехала погостить в Северную столицу из Орловский области. Она находилась в квартире у молодого человека, который зарабатывал на жизнь массажем. В какой-то момент хозяин жилища совершил по отношению к девушке насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого и привезли в Следственный комитет. Молодой человек дал пояснения следователю и был отпущен под подписку о невыезде.