Женщина погибла во время празднования своего дня рождения в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 февраля. Женщина упала с лестницы и умерла на праздновании собственного дня рождения в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел в ночь с 26 на 27 февраля в одном из кафе Тихвинского района Северной столицы. По данным следствия, 47-летняя именинница отмечала день рождения, спускаясь по лестнице со второго этажа она оступилась, упала и ударилась головой. Женщина получила серьезную гематому и скончалась на месте инцидента, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Правоохранители устанавливают подробные причины и обстоятельства трагедии. Назначен проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.