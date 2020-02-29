Смертельное двойное ДТП произошло у Выборгского шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 февраля. Жуткое двойное дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне кольцевой автодороги в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел утром на съезде с Выборгского шоссе. Грузовик и автомобиль Skoda не смогли поделить проезжую часть и столкнулись. Skoda отлетела в дорожное ограждение. Водитель грузовика поспешил установить аварийный знак, но проезжающий мимо водитель маршрутки не заметил его и сбил. Мужчина получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

О состоянии водителя легковушки ничего не сообщается, но известно, что пассажиры маршрутки, сбившей водителя грузовика, отделались легкими ссадинами.

На месте происшествия работают представители дорожной полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.