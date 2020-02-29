Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Писатель Лекух сравнил с «гей-парадом» марш Немцова

893
0 Оставить комментарий

Писатель Лекух сравнил с «гей-парадом» марш Немцова

Москва, 29 февраля. Известный российский писатель Дмитрий Лекух резко раскритиковал оппозицию, которая устроила в субботу марш Немцова в Москве и Петербурге. Он сравнил акцию с «гей-парадом», который не имеет к Немцову никакого отношения.

«Я уже какое мероприятие этих ребят смотрю, но на выходе все равно получается гей-парад. Это такой персидский царь наоборот — все, до чего ни дотронется, превращается, извините, в дерьмо, до любого золота», — отметил Лекух.

Писатель Лекух сравнил с «гей-парадом» марш Немцова

Писатель также выразил удивление в связи с тем, что оппозиция избрала Немцова в качестве своего знамени. По его словам, политик меньше всего подходит на эту роль. Он был «достаточно живым и веселым дядькой», который очень любил женщин.

Напомним, что в субботу в Петербурге состоялся марш Немцова, а в Москве проходит в настоящее время. На днях скандально известный блогер Алексей Навальный призвал участников шествия выступить в защиту членов запрещенной в РФ террористической организации «Сеть». Примечательно, что пришедшие на марш в Петербурге люди действительно пытались превратить акцию памяти в политическую. Они скандировали лозунги и демонстрировали плакаты. Впрочем, шествие закончилось без задержаний. Полиция вывела несколько провокаторов, проверила у них документы и отпустила. По предварительным оценкам, марш Немцова собрал 900-1000 человек.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.

Читайте полную версию на сайте Федерального агентства новостей
Новости партнеров