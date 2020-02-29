Писатель Лекух сравнил с «гей-парадом» марш Немцова

Москва, 29 февраля. Известный российский писатель Дмитрий Лекух резко раскритиковал оппозицию, которая устроила в субботу марш Немцова в Москве и Петербурге. Он сравнил акцию с «гей-парадом», который не имеет к Немцову никакого отношения.

«Я уже какое мероприятие этих ребят смотрю, но на выходе все равно получается гей-парад. Это такой персидский царь наоборот — все, до чего ни дотронется, превращается, извините, в дерьмо, до любого золота», — отметил Лекух.

Писатель также выразил удивление в связи с тем, что оппозиция избрала Немцова в качестве своего знамени. По его словам, политик меньше всего подходит на эту роль. Он был «достаточно живым и веселым дядькой», который очень любил женщин.

Напомним, что в субботу в Петербурге состоялся марш Немцова, а в Москве проходит в настоящее время. На днях скандально известный блогер Алексей Навальный призвал участников шествия выступить в защиту членов запрещенной в РФ террористической организации «Сеть». Примечательно, что пришедшие на марш в Петербурге люди действительно пытались превратить акцию памяти в политическую. Они скандировали лозунги и демонстрировали плакаты. Впрочем, шествие закончилось без задержаний. Полиция вывела несколько провокаторов, проверила у них документы и отпустила. По предварительным оценкам, марш Немцова собрал 900-1000 человек.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.