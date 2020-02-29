Празднование Масленицы проходит в Александровском парке Петербурга

Санкт-Петербург, 29 февраля. Праздник Масленицы отмечают в Александровском парке Петербурга. Торжества стартовали в 14.00, присоединиться к празднованию могут все желающие.

Масленицу будут встречать праздничным шествием, которое стартует от метро «Горьковская». В нем принимают участие скоморохи и музыканты, которые пройдут с песнями и частушками до центральной площадки в Александровском парке.

Праздничная танцевальная программа продлится до 18.00. Горожане и гости Северной столицы смогут поучаствовать в забавах и заработать масленичные деньги. Кроме того, всех желающих приглашают к участию в мастер-классах, играх и соревнования. Импровизированную валюту можно будет обменять на блины, угощение и сувенирную продукцию.

Напомним, что Масленица — восточнославянский традиционный праздник, который маркирует границу зимы и весны и является аналогом карнавала в европейских странах.