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Марш Немцова в Петербурге собрал всего несколько сотен человек

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Марш Немцова в Петербурге собрал всего несколько сотен человек

Санкт-Петербург, 29 февраля. Марш Немцова в Петербурге завершился без задержаний. Об этом в субботу сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По его словам, полиция вывела нескольких провокаторов из толпы, отобрала у них плакаты (политическая символика запрещена на акции памяти), проверила документы и тут же отпустила.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, в шествии приняли участие 900-1000 человек. При этом, что представители либеральной общественности продолжают распространять недостоверные слухи о задержанных на акции.

Марш Немцова в Петербурге собрал всего несколько сотен человек

Отметим, что марш Немцова с самого начала проводился с нарушениями. Оппозиция согласовала с мэрией акцию памяти, не связанную с политической повесткой, однако во время шествия многие участники выкрикивали лозунги и демонстрировали плакаты. У некоторых из них даже был громкоговоритель, неуместный для траурного мероприятия.

На днях скандально известный блогер Алексей Навальный призвал сторонников принять участие в марше Немцова и выступить в защиту членов террористической организации «Сеть» (запрещена в России).

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.

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