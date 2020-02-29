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Два грузовика столкнулись и создали большую пробку на Московском шоссе

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Два грузовика столкнулись и создали большую пробку на Московском шоссе

Санкт-Петербург, 29 февраля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков произошло в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Авария произошла утром 29 февраля около поселка Шушары в Пушкинском районе. Водители двух большегрузов не поделили проезжую часть у гипермаркета «Лента». В результате столкновения один из грузовиков практически лишился кабины.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на данном участке Московского шоссе образовалась пробка. Движение автомобилей было затруднено в обе стороны.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что на трассе М-3 «Украина» в Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате аварии пострадали два человека, передает РИАМО.

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Источник: «Невские новости»
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