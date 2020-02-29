Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Марш Немцова в Петербурге начался с нарушений

45
0 Оставить комментарий

Марш Немцова в Петербурге начался с нарушений

Санкт-Петербург, 29 февраля. Устроенный оппозицией марш Немцова начался в Петербурге с нарушений. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Мероприятие было заявлено как шествие, которое не предполагает политических лозунгов, однако участники акции начали скандировать кричалки и размахивать агитационными плакатами. Полиция попросила воздержаться от политической символики, однако оппозиционеры проигнорировали это замечание. Отметим, что один из участников шествия, вероятно всего организатор, использует громкоговоритель.

Марш Немцова в Петербурге начался с нарушений

Напомним, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный на днях анонсировал шествие Немцова в Москве и Петербурге. При этом он призвал сторонников во время марша выступить в защиту членов террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), хотя изначально шествие было задумано как акция памяти.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.

Читайте полную версию на сайте Федерального агентства новостей
Новости партнеров