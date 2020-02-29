Марш Немцова в Петербурге начался с нарушений

Санкт-Петербург, 29 февраля. Устроенный оппозицией марш Немцова начался в Петербурге с нарушений. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Мероприятие было заявлено как шествие, которое не предполагает политических лозунгов, однако участники акции начали скандировать кричалки и размахивать агитационными плакатами. Полиция попросила воздержаться от политической символики, однако оппозиционеры проигнорировали это замечание. Отметим, что один из участников шествия, вероятно всего организатор, использует громкоговоритель.

Напомним, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный на днях анонсировал шествие Немцова в Москве и Петербурге. При этом он призвал сторонников во время марша выступить в защиту членов террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), хотя изначально шествие было задумано как акция памяти.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.