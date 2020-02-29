Петербургские предприятия переходят на бережливое производство

Санкт-Петербург, 29 февраля. Более 50 петербургских предприятий приступят к внедрению бережливого производства. Об этом стало известно в ходе IV Санкт-Петербургского Международного Форума Труда.

Сообщается, что в конце марта в Санкт-Петербурге откроется центр компетенций в сфере производительности труда, который будет помогать предприятиям внедрять принципы бережливого производства и повышения производительности.

Напомним, в 2019 году в Петербурге стартовал нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В этом году к нему должны присоединится еще 58 предприятий. Прогнозируется, что за 3 года производительность этих компаний вырастет не менее чем на 30%. В прошлом году к нацпроекту присоединились 25 местных предприятий, в том числе «Невский завод», «Электропульт» и «Севкабель».

«Нашей главной целью было повышение конкурентоспособности предприятия, качества продукции, гибкости производства и квалификации персонала», — заявил Евгений Анохин, глава проекта «Бережливое производство «Севкабель».

Отмечается, что предприятию удалось увеличить выработку продукции более чем на 20%, и сократить время на протекание данного процесса на треть. Представитель компании подчеркнул, что предложения от сотрудников принесли около 100 млн рублей экономии.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство города выделит 175 млн рублей на данный нацпроект.