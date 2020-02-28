Петербургские коммунальщики устраняют последствия снегопада

Санкт-Петербург, 28 февраля. В Петербурге зима напомнила о себе в предпоследний день февраля. На уборку заснеженных улиц Северной столицы вышли сотрудники коммунальных и дорожных служб, сообщают «Невские новости».

Отмечается, что для уборки снега были задействованы не только работники коммунальных служб, но и спецтехника. Дороги были расчищены от наледи, а тротуары обработаны противогололедными средствами.

За работой по устранению последствий снегопада можно наблюдать онлайн на сайте администрации города. Там же есть доступ к интерактивной карте, на которой обозначена задействованная спецтехника.

Отмечается, что снегопад в Санкт-Петербурге может продолжиться до первых чисел марта.