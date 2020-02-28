Политолог объяснил, зачем в Петербурге запустили фейк о передаче РПЦ Спаса на Крови

Санкт-Петербург, 28 февраля. Фейк о том, что Русская православная церковь (РПЦ) подала в Смольный запрос о передаче ей храма Спаса на Крови, был запущен с целью спровоцировать реакцию петербуржцев и заработать себе определенную политическую репутацию для ряда депутатов и политиков. Об этом заявил политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что РПЦ якобы обратилась в Смольный с запросом передать в ее ведение возведенный на месте покушения на императора Александра II храм. Однако позднее выяснилось, что речь шла не о нем, а о часовне-ризнице, расположенной поблизости.

Солонников выразил уверенность в том, что в ситуации со Спасом на Крови свою роль сыграли такие факторы, как политика, бизнес и личные амбиции. По мнению эксперта, именно исходя из них действовали те, кто начал распространять ложные сведения.

Политолог напомнил, что развернувшиеся до этого разговоры о передаче РПЦ Исаакиевского собора показали, насколько политизирован и актуален для общества данный вопрос. Он отметил, что, пустив фейк по этому поводу, можно обеспечить себе определенную политическую репутацию и попытаться поднять градус социальной напряженности.