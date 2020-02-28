Эвакуацию «Тинькофф Арены» в Петербурге сняли на видео

Санкт-Петербург, 28 февраля. Посетителей «Тинькофф Арены» в Петербурге срочно эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 28 февраля. Посетители находятся на улице в ожидании, когда здание проверят на наличие опасных предметов.

На месте работают специалисты по разминированию и кинологи, рядом находятся машины скорой помощи. Правоохранителей пока нет.

В 20.00 в «Тинькофф Арене» должна была выступить японская группа Babymetal, играющая кавайи-метал. Информации о том, повлияло ли ЧП на планы организаторов, пока нет.