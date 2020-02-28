Заключенного петербургской колонии перемололо станком для переработки мусора

Санкт-Петербург, 28 февраля. Заключенный в петербургской тюрьме погиб от разрыва станком для переработки мусора. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 24 февраля в исправительной колонии №6. Осужденный мужчина 1971 года рождения попал в желоб, в который сбрасывают мусор для дальнейшей переработки. Отмечается, что шансов выжить у него не было, поскольку прибор фактически перемолол его, за секунды разорвав тело на части.

Исчезновение мужчины обнаружили не сразу, а лишь когда в положенное время он не явился на общее построение. Изначально его отсутствие сотрудники УФСИН сочли за побег.

Правоохранители Петербурга начали выяснение обстоятельств произошедшего.

Известно, что убившее заключенного оборудование установлено в исправительном учреждении в рамках программы трудовой адаптации осужденных.

В шестой колонии действуют различные производства, в том числе участок по переработке пластиковых отходов, на котором произошла трагедия. Техника в этом секторе предназначена для переработки отходов полиэтилена, полипропилена и бутылок.