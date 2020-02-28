Посетителей «Тинькофф Арена» в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 28 февраля. Посетителей «Тинькофф Арена» в Петербурге срочно эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 28 февраля на Приморском проспекте. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе специалисты по разминированию, медики скорой помощи, кинологи.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в Калининском районе Петербурга прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, пострадал один человек.