Эксперты Форума труда в Петербурге рассказали о профессиях будущего

Санкт-Петербург, 28 февраля. В будущем многие профессии исчезнут или трансформируются благодаря IT-системам и роботам, говорится в исследовании НИУ ВШЭ и комитета по труду Петербурга.

Эксперты рассказали о профессиях будущего в рамках Форума труда, который проходит в Петербурге с 27 по 28 февраля. В первую очередь, исчезнут профессии, связанные с ручным трудом.

Работодатели будут внедрять автоматизированные системы учета и сборки товаров. Автоматизация этих процессов имеет большой экономический потенциал.

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта изменят не только труд «белых воротничков», значительно трансформируются профессии архитектора, прораба, сметчика, снабженца в строительной отрасли. Эксперты уверены, что изменятся профессии лаборанта, медтехника, диагностика, хирурга, фармацевта.

Они полагают, что эти функции будут выполнять роботы или IT-системы. Из-за развития онлайн-переводчиков исчезнет необходимость в учителях иностранных языков. Однако педагогам придется осваивать новые функции — быть тьютором для детей.

Авторы исследования отмечают, что возрастет необходимость в soft skills, то есть в социально-психологических навыках. Уже сегодня в промышленности от кандидатов ждут способностей грамотно излагать свои мысли, умения убеждать и выступать на публике.

Этой теме посвящена сессия «Профориентация в IT, hospitality и производстве» в рамках IV Санкт-Петербургского Форума труда.