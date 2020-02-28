Власти Петербурга ожидают не менее миллиона болельщиков на Евро-2020

Санкт-Петербург, 28 февраля. Чемпионат Европы по футболу привлечет в Петербург более миллиона болельщиков, считает глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

В Смольном уверены, что крупные международные мероприятия положительно влияют на туристический потенциал.

«С точки зрения туризма, футбол – это прекрасный повод для демонстрации нашего комбинированного туристического продукта», — сказал Панкевич, его слова передает интернет-телевидение «Город+».

По мнению руководителя профильного комитета, вместе с посещением самих матчей гости Петербурга могут осмотреть достопримечательности, сходить в рестора, театры. И деньги, которые они потратят в Северной столице, будут работать на город.

Напомним, что в 2018 году в Петербург на мундиаль приехало более 1,2 млн туристов. Городские власти рассчитывают, что в этом году гостей будет не меньше.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже набрали команду волонтеров, которые будут встречать и консультировать иностранных туристов. В общей сложности помогать с проведением Евро-2020 будут 1500 добровольцев — юношей и девушек, многие из которых студенты.