Эксперты назвали города с самой высокой зарплатой директора филиала

Санкт-Петербург, 28 февраля. Средняя зарплата директора филиала в Петербурге составляет 193 000 рублей в месяц, сообщил сервис Superjob.

Эксперты проанализировали заработок директоров филиалов в 70 городах страны. Самая высокая зарплата у специалистов в Москве, они получают 210 000 рублей.

В Ленинградской области директору филиала предлагается 164 000 рублей в месяц. Во Владивостоке руководитель филиала может получить 179 000 рублей, меньше всего получает специалист в Казани — 139 000 рублей.

Ранее эксперты Superjob назвали города с самой высокой зарплатой программного архитектора. В топ-3 вошли Москва, Петербург и Ленобласть.

Специалисты также рассказали, что поможет директорам компаний мотивировать сотрудников эффективно работать.