Беглов пообещал обеспечить условия для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Санкт-Петербург, 28 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» рассказал о подготовке к голосованию по поправкам к Конституции РФ.

Голосование назначено на 22 апреля, этот день сделали нерабочим. Россияне смогут проголосовать с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

«Голосованием по поправкам в Конституцию мы закрепляем приоритеты социально ориентированного, сильного и суверенного государства», — заявил Беглов.

Градоначальник добавил, что в задачи Смольного входит своевременное информирование горожан. Беглов пообещал, что будут созданы оптимальные условия для голосования. При этом глава города подчеркнул, что «свой выбор петербуржцы сделают сами».

Ранее в Заксобрании Петербурга предложили закрепить столичный статус города не Неве. Это не новая инициатива, ее ранее высказывали не только петербуржцы, но и жители Москвы.

В экспертном сообществе и в рабочей группе по поправкам к Конституции РФ считают, что обновление основного закона приведет к усилению суверенитета страны.