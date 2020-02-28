Беглов сообщил об увеличении товарооборота с Финляндией

Санкт-Петербург, 28 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» заявил об улучшении экономического партнерства с Финляндией.

В 2019 году товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился до 1,5 млрд долларов. Это на треть больше, чем годом ранее.

Финляндия находится на 7-м месте в рейтинге торговых партнеров Петербурга.

«В нашем городе работают более 400 финских компаний в разных сферах», — отметил Беглов.

В прошлом году финская компания запустила в Петербурге производство уборочной техники. Смольный закупил более 100 единиц спецтехники. С другой стороны, в Финляндии открываются филиалы петербургских предприятий.

Ранее мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил Смольному организовать экономическую зону, объединив юг Финляндии и Петербург. Финские чиновники считают, что это положительно отразится на туризме и движении капитала.