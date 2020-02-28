Беглов заявил об увеличении финансирования на благоустройство Петербурга

Санкт-Петербург, 28 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» рассказал о результатах благоустройства города в прошлом году.

В 2019 году Смольный увеличил финансирование на благоустройство с 1,5 млрд рублей до 4 млрд рублей. В Петербурге за долгое время были открыты новые парки — Героев-Пожарных, Ивановско-Щемиловский, на набережной Карповки и Сад ощущений.

Средства также использовались на обновление 500 дворов.

«В 2021 году планируем увеличить расходы на благоустройство до пяти миллиардов рублей», — заявил Беглов.

Продолжается реализация проекта «Тучков буян», строительство парка начнется в 2021 году. По мнению Беглова, такие проекты вернули Петербург в федеральную повестку.

Строительство арт-парка заинтересовало президента России Владимира Путина. Во время последнего визита в Петербург он встретился с Бегловым и спросил, на какой стадии находится проект.

Путин добавил, что арт-парк — это большая статья расходов, но для Петербурга «денег не жалко». При этом глава государства уверен, что «Тучков буян» будет даже лучше московского «Зарядья».