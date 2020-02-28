Беглов заявил, что всем воинам-афганцам в Петербурге выдали жилье

Санкт-Петербург, 28 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что всем воинам-афганцам выдали жилье. Соответствующее обещание он дал в прошлом году.

На 1 января 2019 года в очереди на получение жилья было 84 семьи, сказал глава города в эфире передачи «Новый взгляд» на телеканале «78».

Он подчеркнул, что афганцы обеспечены жильем, очереди больше нет. Беглов добавил, что выполнить обещание было непросто, но власти задействовали нужные ресурсы.

Губернатор также рассказал, что на 1 января 2019 года в Петербурге в числе проблемных было 29 домов. 20 из них уже построены, остальные завершат до конца текущего года. И дольщики смогут вселиться в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года Беглов вручил ключи от новых квартир детям, которые остались без попечения родителей. Жилье получили 159 человек.

Также глава города вручил ключи от микроавтобусов нескольким семьям с семью и более детей. Эти меры предприняты в рамках программы по поддержке детства и материнства.