Беглов рассказал о сокращении очереди в детские сады Петербурга

Санкт-Петербург, 28 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2019 году очередь в детские сады сократилась с 8 000 до 3 000 человек. Об этом он сказал в эфире программы «Новый взгляд».

Беглов подчеркнул, что властям Петербурга удалось добиться хороших результатов в социальной сфере.

«Нам удалось сократить очередь в детских садах для детей с одного года до трех в два раза», — пояснил глава города, его слова приводят «Невские новости».

В прошлом году ввели в эксплуатацию 44 детских сада, 12 общеобразовательных и 16 медицинских учреждений. На эти цели из федерального бюджета поступило 10,6 млрд рублей.

Беглов добавил, что правительство Петербурга выйдет на нормативные показатели в социальной сфере к 2023 году.

Ранее сообщалось, что 19 февраля губернатор провел личный прием петербуржцев. После общения с горожанами он дал несколько поручений и отметил, что будет контролировать их выполнение лично.