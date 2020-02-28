В Боткинской больнице показали, в каких условиях содержатся пациенты с коронавирусом

Санкт-Петербург, 28 февраля. В петербургской Боткинской больнице показали условия, в которых содержатся пациенты с подозрением на коронавирус.

Специальные боксы располагаются на 6-м этаже отдельного режимного корпуса инфекционной больницы. Здесь все изолировано: санитарный транспорт попадает в подвал, откуда пациента на каталке доставляют в палату на отдельном лифте.

Все двери закрываются на электронные замки. Пока одна дверь не закрыта, другая не откроется. Как пишет издание «Петербургский дневник», на этом этаже пустуют четыре бокса, остальные 21 заняты.

В них находятся под наблюдением граждане из Китая и несколько петербуржцев. В боксе есть отдельный туалет, койка с тумбочкой, аппарат ИВЛ и прочая медтехника.

Пациент может вызвать врача с помощью переговорного устройства. А еда подается через специальное окошко. Врачи считают, что для пациентов созданы оптимальные условия.

Ранее сообщалось, что 11 февраля одна из пациенток с подозрением на коронавирус сбежала из Боткинской больницы. Однако ее вернули под наблюдение после разбирательства в суде.

19 февраля был уволен главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев после побега четырех пациентов из-под карантина.