Режиссер Театра на Васильевском умер на 67-м году жизни

Санкт-Петербург, 27 февраля. Главный режиссер петербургского Театра на Васильевском Владимир Туманов умер на 67-м году жизни, сообщается на сайте театра.

Смерть Туманова стала невосполнимой утратой для Театра на Васильевском и потеря для всего театрального мира. Режиссер работал не только в России, но и в Литве.

В одном из своих многочисленных интервью Туманов признался, что для него театр — это «форма ухода от одиночества». Он творил для зрителя и получал эстетическое удовольствие. Знаменитый режиссер считал, что театр, как форма искусства, будет жить вечно.

Прощание с режиссером состоится в театре 2 марта.