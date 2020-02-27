Фотозону «Выборгская сторона» привели в порядок по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 27 февраля. Житель Петербурга обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой восстановить фотозону «Выборгская сторона».

В 2018 году жители Выборгской стороны отмечали 300-летие района. И районная администрация установила три фотозоны. Через какое-то время у некоторых арт-объектов стали пропадать буквы.

«Надпись стояла в таком виде очень долгое время. Пока я не обратился к губернатору, никто возвращать букву А не хотел», — рассказал петербуржец Павел Кабанов, его слова приводит «Петербургский дневник».

Он пояснил, что речь идет о фотозоне на углу проспектов Тореза и Северного. Известно, что восстанавливать цифры после того, как круглая дата прошла, не планируется.

Губернатор Беглов внимательно относится к обращениям петербуржцев. Он неоднократно призывал горожан оставлять свои предложения на его официальной странице «ВКонтакте».

Глава города также уделяет внимание вопросам благоустройства парков и скверов, созданию новых общественных пространств.