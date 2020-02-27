Суд продлил арест обвиняемого в подготовке теракта в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 27 февраля. Дзержинский районный суд продлил арест фигуранта уголовного дела Никиты Семенова до 29 апреля, сообщили объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации. По данным следствия, Никита Семенов и Георгий Чернышев участвовали в запрещенной в России террористической организации ИГ1.

Они передавали другим членам группировки информацию о местах массового скопления людей. В частности, речь шла о Казанском соборе, ТРЦ «Галерея».

Оба фигуранта уголовного дела находятся под стражей с 30 декабря 2019 года. Как сообщили в ФСБ, преступления, которые планировали на новогодние праздники, были пресечены благодаря информации от американских коллег.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2019 году было предотвращено 57 преступлений террористической направленности.

1 Организация запрещена на территории РФ.