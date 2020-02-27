Власти Петербурга рассказали о праздновании 8 Марта

Санкт-Петербург, 27 февраля. Более 100 мероприятий запланировали в Петербурге к 8 Марта, сообщила замглавы комитета по соцполитике Елена Фидрикова. Ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

План мероприятий утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов. В их числе праздничные концерты, конкурсы, спортивные мероприятия, выставки творческих работ.

По словам Фидриковой, накануне Международного женского дня в Петербурге состоится ежегодный конкурс профессиональных достижений «Женщина года-2020». Более 120 финалисток поборются за победу в десяти номинациях.

6 марта в БКЗ «Октябрьский» организуют концерт «Нашим любимым».