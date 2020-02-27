Комитет по промышленной политике Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик

Санкт-Петербург, 27 февраля. Комитет по промышленной политике и инновациям (КППИТ) в Петербурге возглавил Кирилл Соловейчик.

27 фераля Кирилл Соловейчик вступил в новую должность. Ранее этот пост занимал Юрий Калабин, который перешел в правительство.

26 февраля замглавы комитета по промышленной политике назначили Александра Ситова. Он будет заниматься вопросами подведомственных КППИТ учреждений.

Кирилл Соловейчик — доктор экономических наук, работал в петербургском отделении Института Геоэкологии РАН, был директором ОАО «Ленполиграфмаш», передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее советник председателя Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Кибитов заявил, что Петербург является одним из лучших городов страны по подготовке кадров. Он отметил, что в петербургских вузах взращивают настоящих профессионалов.