Убийцы близнецов из Купчино проведут в колонии почти 35 лет

Санкт-Петербург, 26 февраля. Убийцы близнецов из Купчино получили тюремные сроки. Одному из них Городской суд Петербурга присудил 19 лет, а второму 15 лет строгого режима.

Суд вынес приговоры преступникам, которые летом 2018 года проникли в одну из квартир Купчино. Пьяные мужчины жестоко зарезали хозяйку квартиры и ее брата-близнеца. Расправившись с жертвами, они подожгли жилище, чтобы замести следы.

Покидая место преступления, они прихватили с собой драгоценности на общую сумму 117 тысяч рублей. Убийцы не долго гуляли на свободе, через несколько дней они были задержаны правоохранителями. На суде они частично признали свою вину, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, что им предстоит отбывать долгие сроки в тюрьме, суд постановил одному из них выплатить вдове убитого один миллион в качестве морального вреда.

Стоит отметить, что супруга погибшего мужчины ожидала, что суд вынесет преступникам пожизненные приговоры.