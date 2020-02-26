Санкт-Петербург, 26 февраля. Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Ленобласти. В салоне находились 11 человек, двум понадобилась помощь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 26 февраля в Бокситогорском районе Ленинградской области. На 10-м километре дороги «Бокситогорск — Батьково» 50-летний водитель пассажирского автобуса Volvo не вошел в поворот, транспортное средство занесло и опрокинуло на бок.

Двум женщинам понадобилась помощь, ее оказали на месте аварии. Дорожная полиция выясняет подробные обстоятельства случившегося, назначено расследование.

Ранее сообщалось, что почти каждое третье ДТП с участием автобусов в Подмосковье связано с недостатками улично-дорожной сети, передает РИАМО.