Беглов поблагодарил горожан во «ВКонтакте» за идеи по улучшению Петербурга

Санкт-Петербург, 26 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил горожан за их идеи по улучшению Северной столицы. Свое обращение глава города опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте».

Беглов сообщил, что пользователи могут оставлять свои контакты для того, чтобы ускорить процесс решения вопросов, связанных с городом, передают «Невские новости».

«Спасибо за то, что Вы все чаще делитесь идеями по улучшению нашего города! Это вдохновляет», – написал губернатор.

Он подчеркнул, что если горожане будут указывать свои контактные данные, то это существенно упростит и ускорит процесс решения вопросов. По его словам, отсутствие обратной связи приводит к усложнению взаимодействия с населением.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Беглов дал ряд поручений после личного приема петербуржцев. Губернатор выслушал все пожелания горожан и заявил, что лично проверит исполнение каждого поручения.