Эксперты объяснили, кто выиграет от введения режима открытого неба в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Компании, установившие реальные цены, будут доминировать на авиарынке после открытия неба Северной столицы. Об этом заявил глава профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов на пресс-конференции в Медиацентре «Патриот».

Эксперт отметил, что пока неясно, какие будут установлены тарифы для зарубежных авиакомпаний.

«Вся ценовая политика и маршрутная сеть России устанавливается «Аэрофлотом». Как будут устанавливать тарифы иностранные компании, непонятно», — считает Морозов.

По его словам, открытие неба Петербурга приведет к конкуренции, которую будут выигрывать «те, кто установит реальные цены».

Директор Института воздушного и космического права «Aerohelp» Олег Аксаментов поднял тему полетов российских перевозчиков в страны, с которыми действует соглашение.

«Почему российские компании не могут выполнять полеты в те же государства, с которыми мы договорились в рамках открытого неба. Для этого нужна взаимность авиавластей этих стран», — уверен он.

Аксаментов также обратил внимание на то, что «Белавиа» выиграла конкуренцию у многих зарубежных игроков рынка.

«Белавиа», например, забрали все киевское направление, хотя боролись и финны, и поляки, и цена влияет на это», — пояснил он.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова подчеркнула, что снятие ограничений не имеет политической подоплеки.

«То есть мы не будем отказывать авиакомпаниям из той или иной страны», — заключила парламентарий.

Режим открытого неба в Петербурге действует с 1 января. В соответствии с ним зарубежные авиаперевозчики имеют возможность выполнять рейсы в аэропорт Северной столицы без регистрации в России.