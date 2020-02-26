На территории «Ленэкспо» возведут официально-деловой квартал

Санкт-Петербург, 26 февраля. На территории «Ленэкспо» не будут возводить жилой квартал, а построят официально-деловой квартал. Об этом рассказал глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин.

Ильин сообщил, что собственники земли хотят построить там гостиницу и развлекательный комплекс. Кроме того, они намерены возвести несколько выставочных павильонов, а также проведут работу по реставрации набережных, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что все постройки будут соответствовать современным требованиям, а предназначение «Ленэкспо» останется прежним.