Открытое небо Петербурга может навредить российским авиакомпаниям

Санкт-Петербург, 26 февраля. Открытие неба для иностранных авиакомпаний в Северной столице может негативно отразиться на отечественных перевозчиках. Такое мнение выразили участники пресс-конференции о снятии ограничений по седьмой степени свободы воздуха в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Глава совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов выразил озабоченность тем, что от нововведений выигрывают прежде всего зарубежные перевозчики.

«Например, Emirates — крупнейшая компания, по сравнению с ними мы конкуренции не выдержим и мы с их рынка ушли. Само понятие открытого неба, конечно, красивое, но в итоге получается борьба за место под солнцем», — отметил эксперт.

Поэтому он предложил ввести льготы, чтобы поддержать отечественные авиакомпании.

«Авиакомпания «Россия» в «Пулково» — основной перевозчик, и, конечно, надо держаться за своих пилотов. Базовая компания даже при открытом небе должна иметь какие-то преференции, какие-то льготы», — считает Морозов.

Он также допустил ситуацию, когда иностранные компании уйдут с рынка, оставив целые направления без перевозчика.

«Нужно мыслить и с учетом санкций. Если мы пустим иностранные компании, они предложат пассажирам выгодные условия, а потом из-за ограничительных мер уйдут, кто подхватит эти рейсы?» — задал он риторический вопрос.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова также размышляет над тем, насколько выгодно будет открытие неба авиаперевозчикам.

«Проблема открытого неба есть, из-за конкуренции (для компаний), а для потребителей, конечно, это хорошо», — отметила она.

Парламентарий также высказала сомнение по поводу того, справится ли аэропорт Петербурга после снятия ограничений.

Режим открытого неба в Петербурге введен с 1 января. Согласно ему, иностранные авиакомпании смогут выполнять рейсы в «Пулково» без регистрации в России.