Bulgaria Air возобновит рейсы из Петербурга в Софию

Санкт-Петербург, 26 февраля. Болгарская авиакомпания Bulgaria Air возобновит прямое авиасообщение между Петербургом и Софией. Об этом сообщили в пресс-службе городского аэропорта «Пулково».

Регулярные авиаперевозки стартуют с 18 апреля после пятилетнего перерыва. Авиаперелеты из Северной столицы в болгарскую столицу были прекращены весной 2014 года, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что перевозка пассажиров продлится до 24 октября 2020 года. Рейсы будут доступны два раза в неделю по средам и субботам. Перевозить туристов будут на самолетах Airbus A319.

Ранее ФАН сообщал, что Европейский лоукостер Wizz Air анонсировал новые низкобюджетные рейсы из Петербурга в пять направлений. Пассажирам будут доступны авиабилеты стоимостью от 2 тысяч рублей в Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу.