Анна Митянина избрана новым уполномоченным по правам ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Анна Митянина заняла пост уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. На должности омбудсмена она сменила Светлану Агапитову, проработавшую на этом посту 10 лет.

Отмечается, что выборы проходили в два тура. На пост уполномоченного по правам ребенка претендовали четыре кандидата, выступившие перед парламентариями перед началом процедуры. Екатерина Лебедева, Анна Митянина и Юлия Шик ответили на вопросы депутатов Законодательного собрания, после чего началось голосование, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Во втором туре выборов Анна Митянина была избрана на пост большинством голосов.

Назначение Митяниной прокомментировала председатель комиссии по соцполитике, делам ветеранов и здравоохранению в Общественной палате Петербурга Людмила Косткина. По ее словам, новый омбудсмен обладает полным набором личных качеств, которые остро необходимы человеку на таком ответственном посту. Митянина имеет большой опыт работы в социальной сфере, что позволит ей эффективно трудиться в должности детского правозащитника, передает «Петербургский дневник».

«Анна Митянина уже проверена на посту вице-губернатора не только как профессионал, который знает законы, но и в целом она уже решила ряд больших, важных проблем. И не только для детей, и для семей. Она в курсе работы госучреждений, что помогают детям и семьям в трудных жизненных ситуациях», — рассказала Людмила Косткина.

Косткина считает, что на новой должности Митянина в первую очередь возьмется за решение проблем связанных с предоставлением жилья выпускникам детских домов.