Скоростной режим ограничат до 40 км/ч в Центральном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 февраля. Скоростной режим в Центральном районе Петербурга ограничат до 40 км/ч. Данное решение входит в комплексную программу мер безопасности на дорогах и позволит снизить смертность во время ДТП на 50%. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

По словам депутата, предложение о снижение скоростного режима было выдвинуто еще два года назад. Однако всерьез задумались над этим предложением лишь сейчас для того, чтобы снизить уровень смертности в результате аварий, передает интернет-телевидение «Город+».

«Если вы едете на скорости 80 км/ч, внезапно видите пешехода и тормозите, то вы столкнетесь с ним на скорости 50 — вероятность летального исхода в таком случае составляет 80%. Но если вы ехали на 50 км/ч, то вы успеете сбавить до 30. Это сразу увеличивает шансы человека на выживание вдвое», — говорит депутат.

Нововведение запустят в тестовом режиме уже в ближайшие месяцы. Центральный район Северной столицы будет первым, где скоростной режим снизят до 40 км/ч. Со временем похожую практику хотят распространить на Василеостровский и Петроградский районы.