Петербуржцев предупредили о гололедице и мокром снеге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Обстановка на дорогах Петербурга усложнится в среду из-за гололедицы и мокрого снега. Об этом сообщил ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус сообщил, что Петербург окажется в северо-восточной зоне влияния циклона. Погода будет преимущественно облачной, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Водителей призывают быть осторожными и соблюдать бдительность на дороге из-за гололедицы, передает «Комсомольская правда — Петербург».

В Ленобласти столбики термометров будут показывать до минус 4 градусов. Скорость северо-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду, что создаст благоприятные условия для появления гололеда.

В четверг и пятницу будет немного теплее, температура воздуха составит до минус 2 градусов. Обойдется без осадков, но на дорогах по-прежнему будет гололед.