Историку-расчленителю Соколову предъявили еще одно обвинение

Санкт-Петербург, 26 февраля. Историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предъявили новое обвинение. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Следствие вменяет ему незаконное хранение оружия по статье 222 УК РФ. По словам адвоката, Сколов не оспаривает выдвинутые против него обвинения.

«Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», — сказал Почуев.

Он также отметил, что следственные мероприятия по делу близятся к завершению. Адвокат считает, что дело историка будут рассматривать в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга уже в конце апреля.

Напомним, что 9 ноября петербургские правоохранители задержали доцента СПбГУ и кандидата исторических наук Олега Соколова, который пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом, однако сам упал в воду, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.