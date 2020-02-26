Диагностировать коронавирус будут в новом медицинском центре в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Центр диагностики коронавируса заработал в Петербурге. Это вторая в России лаборатория, где успешно диагностируют новый китайский вирус. Об этом рассказала начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Чхинджерия сообщила, что до появления специализированного центра, пробы пациентов инфекционной больницы попадали в центр гигиены и эпидемиологии Северной столицы, а также к вирусологам из научной лаборатории «Вектор» в Новосибирске. Отмечается, что в Новосибирск присылали пробы со всей страны. Ученые из «Вектора» создали специальную тест-систему, которая позволяет достоверно диагностировать заболевание.

«Была получена государственная регистрация на эту тест-систему и ею можно пользоваться. Буквально на прошлой неделе мы получили разрешение. Теперь мы выдаем ответы уже на основании исследований, полученных у нас», — заявила Чхинджерия.

Она призвала горожан не сеять панику и не бежать в новый центр для обследования без веских на то причин. Простая встреча с гражданином КНР на улице не является поводом для беспокойства, передает «Петербургский дневник».

«Если человек действительно находился в Китае или в контакте с больным, прибывшим из Китая, он обязательно должен об этом сообщить врачу в случае появления любых признаков респираторной инфекции», — добавила она.

Она также добавила, что обезопасить себя от вируса помогут простые меры профилактики. Врачи советуют избегать мест массового скопления людей, носить медицинскую маску и почаще мыть руки. Кроме того, нужно воздержаться от походов на работу или учебу и вызвать врача, если вы заметили у себя признаки заболевания.