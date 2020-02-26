Таксист изнасиловал 15-летнюю девушку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 февраля. Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку во Всеволожском районе Петербурга. 15-летняя девушка возвращалась домой от подруги. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел рано утром 24 февраля. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Она сообщила, что над ее дочерью надругался водитель одного из сервисов такси. 15-летняя девушка возвращалась домой от подруги на такси. Перед завершением поездки водитель попросил оплатить проезд, но у девушки не оказалось нужной суммы. Она сообщила ему, что возьмет деньги дома и оплатит поездку.

После этого водитель перебрался на заднее сидение автомобиля, где находилась пострадавшая и совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Девушка предоставила полицейским подробное описание внешности преступника и автомобиля, на котором он передвигался. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался уроженец Таджикистана 1991 года рождения.