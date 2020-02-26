Мужчина погиб при столкновении трех иномарок в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 февраля. В Ленинградской области при столкновении иномарок Chevrolet, Mitsubishi и Mercedes погиб мужчина, еще трое человек пострадали. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в региональном ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла во вторник вечером на автодороге «пгт. Свердлова – Пороги». По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 24-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes. После чего Chevrolet столкнулся с Mitsubishi.

В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте аварии. Пассажиры иномарки получили травмы средней степени тяжести. Пострадала также женщина, находившаяся в салоне Mitsubishi. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.