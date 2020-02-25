Труп 10-летнего школьника обнаружен в Колпино

Санкт-Петербург, 25 февраля. Труп десятилетнего мальчика обнаружили у одного из жилых домов в Колпино. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку обнаружили неподалеку от школы возле дома на улице Загородной. Правоохранители быстро установили личность погибшего ребенка, им оказался ученик четвертого класса 2009 года рождения.

Тело школьника направили в морг для проведения экспертизы. Специалисты должны установить причину смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы было обнаружено тело девочки 2017 года рождения. Предварительная экспертиза показала, что ребенка задушили. В день обнаружения трупа был задержан мужчина 1964 года рождения, подозреваемый в совершении убийства ребенка, передает РИАМО.