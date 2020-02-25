В Петербурге не согласовали марш памяти Немцова

Санкт-Петербург, 25 февраля. Проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Петербурга не согласовали второй раз. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности городской администрации указал, что цели организаторов данной акции неясны.

В ответе комитета отмечается, что такие формулировки, как «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ» неясны и допускают неоднозначное толкование.

«Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются», — цитирует ответ комитета «Интерфакс».

Как рассказал один из заявителей акции Денис Михайлов, организаторы марша предложили пять возможных маршрутов его проведения в центре города 29 февраля. Представители городской администрации отметили, что собравшиеся на акцию в центре Северной столицы будут мешать другим горожанам: указанные места сбора — у станций метрополитена. Чиновники предложили альтернативные места для проведения марша: шествие в Удельном парке или митинг на площади Ленина.

Напомним, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. На сегодняшний день по делу об убийстве осуждены пять человек.