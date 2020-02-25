Центр профессиональной подготовки для людей с ОВЗ откроют в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 февраля. Центр профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями здоровья может появиться в Петербурге. С предложением создать подобное учреждение выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Новый центр позволит отдельным категориям граждан реализовывать себя на профессиональном поприще и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Обучаться в нем будут не только люди с ограниченными возможностями, но и работодатели для того, чтобы грамотно и эффективно выстраивать взаимоотношения с такими сотрудниками.

«У нас есть с этим некоторые сложности: неготовность работодателей к гибким формам трудоустройства, неготовность человека менять привычки и ориентироваться на работу, отмена индексации пенсий для работающих людей», — рассказал Чернейко.

По его словам, проект могут реализовать уже к концу 2020 года. Власти займутся формированием необходимого пакета бумаг и вопросами финансирования будущего учебного центра, передает интернет-телевидение «Город+».

Планируется, что учебный центр будет заключать соглашения с компаниями, готовыми принять выпускников заведения в свои коллективы. В учреждении будет запущена специальная программа подготовки «Сопровождающая занятость», на которой будут готовить помощников для обеспечения особым сотрудникам комфортных условий труда.